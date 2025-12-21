吳德榮：本週2波東北季風接力 高山有望零星飄雪

（中央社記者張雄風台北21日電）氣象專家吳德榮今天表示，本週有2波東北季風影響，首波在今明兩天南下，今天北台灣轉濕涼；24至27日另一波東北季風再南下，3200公尺以上高山有零星飄雪機率。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉攝氏13.7度；台東縣東河鄉低溫14.1度。

氣象署並發布濃霧特報，今天台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲林至屏東防能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天東北季風南下，今天迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉濕涼；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天東北季風漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部則有局部短暫雨的機率，中南部晴朗、白天舒適早晚涼；明晨全台平地最低溫則可降至13度。

吳德榮說，23日東北季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。24日下午起至27日另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬持續較久、且冷空氣比前波稍強，但仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台灣濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降。

吳德榮提到，25、26日中南部山區有零星飄雨的機率；3200公尺以上高山則有零星飄雪的機率。由於各國模式模擬尚不一致，且持續微調，應續觀察。（編輯：黃名璽）1141221