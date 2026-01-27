吳德榮：東北季風南下 北台灣愈晚愈冷

（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮表示，今天東北季風南下，北台灣愈晚愈冷，明晚至29日晨最低溫探攝氏11度；下一波東北季風31日晚間起南下。兩波冷空氣雖不強，但帶來冷暖交替、多變的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北台灣愈晚愈冷，北部雲量多、降雨情況漸增，東半部轉有局部短暫雨，中南部影響小、多雲時晴。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷；29至31日各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。

吳德榮進一步說明，這波冷空氣以符合「東北季風」的機率最高，28日晚至29日晨氣溫降至最低時，台北測站低溫約降至15度，本島平地最低氣溫降至11度左右。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，31日晚另一波冷空氣南下，北部雲量增多，東半部轉有局部雨；2月1、2日冷空氣影響，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷。2月3至5日冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定、白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻、早晚氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮表示，預估2月4、5日清晨，台北測站有機會短暫降至14度、達「大陸冷氣團」標準。這兩波冷空氣雖不強，但帶來冷暖交替、多變的天氣。（編輯：李亨山）1150127