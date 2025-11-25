吳德榮：東北季風南下 苗栗以北26日探13度

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象專家吳德榮表示，本週兩波東北季風影響，今天東北季風挾冷空氣南下，氣溫緩降，明天苗栗以北部分平地低溫約攝氏13度；27日另一波東北季風接力，28至30日的清晨部分平地低溫下探12度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨東北季風挾冷空氣南下，氣溫緩降中，各地區平地的最低氣溫約在16至18度；迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。

根據中央氣象署網站，清晨本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉16.2度、南投縣竹山鎮16.9度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇；北台灣轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天東北季風減弱，各地晴朗穩定；北台灣白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成、苗栗以北部分平地將出現13度左右的最低氣溫。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，27日另一波東北季風挾水氣，迎風面降雨機率提高；28日水氣東移轉乾，各地轉晴朗；29、30日大陸高壓影響，連續晴朗穩定，白天氣溫逐日升，日夜溫差大。

吳德榮提醒，28至30日的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將出現12度左右的最低氣溫；本週中南部清晨易有局部霧。12月1日迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。

吳德榮提到，最新歐洲模式系集模擬顯示，熱帶性低氣壓今天將通過菲律賓中部、進入南海，發展成輕颱天琴；向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台無影響。（編輯：方沛清）1141125