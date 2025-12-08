吳德榮：東北季風增北台灣轉涼 北部、東北部防雨

（中央社記者張雄風台北8日電）氣象專家吳德榮表示，今天上午東北季風逐漸增強，北海岸、北部山區及東北部防較大雨勢，北台灣轉涼；預估14、15日乾冷空氣南下，本島平地最低溫將挑戰攝氏10度以下。

根據中央氣象署網站指出，今天清晨平地最低溫為花蓮縣鳳林鎮11.4度、台東縣東河鄉及新竹縣關西鎮皆為11.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢；氣溫漸降，北台灣轉涼、中南部白天舒適早晚涼。

廣告 廣告

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天東北季風逐漸減弱，降雨逐漸減緩，北台灣偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮指出，10、11日天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；11日晚至12日東北風迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬調整為，13日下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率，氣溫逐漸下降；14、15日乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷。最新模擬冷空氣的強度將達大陸冷氣團，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下。模式會繼續調整，需持續觀察。（編輯：李淑華）1141208