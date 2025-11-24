吳德榮：東北季風晚間增強 北台灣降溫

（中央社記者張雄風台北24日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹關西攝氏12.5度。氣象專家吳德榮表示，白天微熱早晚涼，今晚起東北季風增強，北台灣氣溫下降，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高。

根據中央氣象署網站，清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮12.5度、南投縣中寮鄉14.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，由於各地大致晴朗，今晨各地區有強弱不均的輻射冷卻，各地區平地的最低氣溫約在15、16度。

廣告 廣告

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，台灣東側海上有零星降水回波，各地無降雨，台南有濃霧。最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼。今晚起東北季風南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高，北台灣氣溫下降。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨、先後停歇；26日東北季風減弱，各地晴朗穩定；明日、26日北台灣偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，27日東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台灣氣溫略降；28日東北季風再轉乾，各地轉晴朗；29、30日大陸高壓影響，連續晴朗穩定，日夜溫差大；28日起西半部清晨因輻射冷卻加成帶來低溫。

吳德榮提醒，本週中南部清晨易有局部霧，行車需注意。（編輯：方沛清）1141124