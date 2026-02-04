吳德榮：輕颱西望洋最快5日生成 對台無影響

（中央社記者張雄風台北4日電）氣象專家吳德榮說，今天至6日各地晴朗穩定、日夜溫差大；7至9日冷空氣強度預估達寒流，本島平地低溫下探攝氏6度。菲律賓東南方海面的熱帶低壓最快明晨增強為輕颱西望洋，對台無影響。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為花蓮縣鳳林鎮10.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至6日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨；冷空氣減弱，白天陽光下「暖如春」，各地區高溫在25度以上，夜間因輻射冷卻，早晚「又入冬」，日夜溫差大。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，6日午夜前後鋒面抵達，北台灣變天；7日中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地寒冷，8日北部轉多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨，9日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。

吳德榮表示，歐洲及美國模式最新模擬，7至9日冷空氣的強度，台北測站低溫可能觸及10度以下，成為入冬及今年以來第2波寒流；本島平地最低溫可降至6度以下。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，10日白天起至11日冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市平地最低溫仍在10度以下。11日晚間另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增加轉有局部短暫雨，12日雨後轉晴，仍偏冷。13日各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮提到，最新氣象署颱風消息顯示，今天凌晨熱帶性低氣壓生成，將偏西南西行進，明晨發展成輕颱西望洋，6日晨登陸菲律賓民答那峨島北部，逐漸減弱為熱帶低壓，為短命颱，亦符合「2月颱不侵台」的歷史紀錄。（編輯：張雅淨）1150204