吳德榮：輻射冷卻加成 本島平地低溫挑戰10度以下

（中央社記者張雄風台北14日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區攝氏12度。氣象專家吳德榮表示，今晚、明晨及16日清晨因輻射冷卻加成，本島平地將挑戰10度以下；但因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至16日清晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。

吳德榮指出，今晚、明晨及16日清晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來首波大陸冷氣團，本島平地將挑戰10度以下；然而因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，16日白天起至17日冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；17日晚至18日西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，連3天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

他提到，19、20日有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。（編輯：黃名璽）1141214