吳德榮：迎入冬最強大陸冷氣團 低溫探10度以下

（中央社記者黃巧雯台北12日電）氣象專家吳德榮表示，明天下午起冷空氣漸南下，氣溫漸降，14日晚間、15日晨及16日晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強大陸冷氣團，本島平地挑戰10度以下低溫。

吳德榮表示，13日3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」（水氣、氣溫），是否能順利飄雪，尚待觀察，而14日起轉乾，條件就更差。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏12.2度，台南市後壁區也出現12.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移出，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼，而其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

今天各地氣溫部分，吳德榮表示，預計北部17至22度，中部13至29度，南部13至30度，東部15至26度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨，他提到，14日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗，14日至16日晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。

吳德榮指出，14日晚間、15日晨及16日晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至大陸冷氣團標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地也將挑戰10度以下。

吳德榮指出，16日白天起、17日冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定，18日西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。（編輯：黃名璽）1141212