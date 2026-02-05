吳德榮：週末低溫下探6度 太平山有機會降雪

（中央社記者張雄風台北5日電）氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地留意日夜溫差；明晚起北台灣變天，7至9日冷空氣預估達寒流強度，本島平地低溫下探攝氏6度，宜蘭太平山有機會降雪。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為花蓮縣鳳林鎮11.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天各地天氣晴朗穩定、容易起霧，東半部偶有零星飄雨；白天陽光下暖如春，各地區高溫皆在28度以上，早晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明晚鋒面接近，北台灣變天；7日氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨；8、9日逐漸轉乾、各地寒冷；8日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；9日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。

吳德榮說明，歐洲及美國模式最新模擬皆顯示，7至9日台北測站低溫有觸及10度，成為入冬暨今年以來第2波寒流的機會很高；本島縣市平地最低氣溫可能降至6度以下，應做好防寒準備。

吳德榮提到，8日清晨至下午、零度線高度降至約1200公尺，宜蘭太平山及中部高山皆有機會飄雪；大屯山、七星山氣溫約降至1度左右，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，10日白天起至11日上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，清晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫；11日下午起另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷；12日各地轉晴時多雲，氣溫略升；13、14日各地晴朗穩定、回暖如春。

吳德榮表示，輕颱西望洋預估今晚登陸菲律賓民答那峨島北部，再進入南海，逐漸減弱為熱帶性低氣壓。（編輯：張雅淨）1150205