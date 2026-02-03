吳德榮：週末轉冷低溫6度 與霸王寒流差距大

（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮說，今天冷氣團略減弱，北台灣仍偏冷；預計7至9日很強的冷空氣南下，可能達寒流強度，本島平地低溫探6度，但不適合與2016年霸王寒流相提並論，「差太多了」。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為苗栗縣公館鄉攝氏10.9度、高雄市內門區11.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大陸冷氣團略減弱，北台灣仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷；水氣轉乾，北部多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，6日午夜前後鋒面抵達，北台灣轉雨降溫。7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。

吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及寒流（台北測站低溫降至10度以下）的機會增加，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應繼續觀察各國模式調整。

吳德榮強調，以這種強度的冷空氣，並不適合與2016年霸王寒流相提並論，「實在差太多了」。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，10日白天起至11日冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫回升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市平地最低氣溫仍在10度以下。11日晚間另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增加轉有雨；12日天氣再好轉，仍偏冷。

2016年1月下旬，一波被喻為霸王級的超強寒流影響北半球，台灣除高山外，低海拔山區也飄雪，包括基隆姜子寮山、台北陽明山及文化大學、木柵貓空、新北林口及坪林都傳出少見的降雪。氣象署位在台北市區的氣象站在當年1月24日測到4度低溫，並測到設站以來首次冰霰，連離島的澎湖、屏東泰武鄉的北大武山半山腰都降下冰霰。（編輯：張雅淨）1150203