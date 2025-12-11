吳德榮：週末迎入冬首波大陸冷氣團 低溫探10度

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，13日下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，14日晚至15日晨、16日晨氣溫最低，為入冬以來首波大陸冷氣團，本島平地低溫將挑戰攝氏10度以下。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為南投縣中寮鄉11.6度、嘉義縣竹崎鄉12度、雲林縣古坑鄉12.2度、台南市楠西區12.4度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨新竹以南因輻射冷卻、氣溫偏低，各地區平地的最低氣溫約在12至15度。

廣告 廣告

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率；今晚至明天迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明天白天氣溫略降，其他各地仍為多雲時晴。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，13日下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨；14日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗，14日至16日白天陽光下舒適、早晚很冷。

吳德榮進一步說明，預估14日晚至15日晨、16日晨氣溫最低，最新模擬仍為入冬以來首波大陸冷氣團，本島平地將挑戰10度以下；16日白天起至17日冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。（編輯：李淑華）1141211