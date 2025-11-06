吳德榮：颱風鳳凰挾暴風及致災雨威脅 不可小覷

（中央社記者張雄風台北6日電）颱風鳳凰今天凌晨生成，氣象專家吳德榮說，預估10日鳳凰外圍環流逐漸接近；11、12日慎防「暴風及大量致災雨」的威脅，不可小覷；13日逐漸減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

中央氣象署今天凌晨發布颱風生成訊息，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，於凌晨2時發展為輕度颱風，編號第26號鳳凰（國際命名：FUNG-WONG），預測未來朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣。

吳德榮指出，最新歐洲模式12日上午8時模擬圖顯示，鳳凰中心已在台灣西南方海面，受呂宋島、台灣地形及部分中緯度空氣的影響，其強度有由顛峰而漸減弱的趨勢，但仍挾「暴風及大量致災雨」威脅台灣，絕不可小覷。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至9日仍受東北季風影響；但水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐日減弱、氣溫逐日漸升，各地白天偏熱，最高氣溫皆達30度以上，早晚偏涼的天氣。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，10日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大；11、12日各地慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」的威脅，模式仍有「不確定性」，需密切觀察；13日下午鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

另外，吳德榮提到，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗今天中午至明天將以最強之姿，挾暴風及致災雨，侵襲越南。（編輯：方沛清）1141106