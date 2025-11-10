吳德榮：11、12日颱風鳳凰共伴最劇烈

（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天發布大雨特報，颱風鳳凰及東北季風影響，北北基宜防局部大雨。氣象專家吳德榮示警，預估明天、12日鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。

中央氣象署今天發布大雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰受呂宋島破壞後，出海略為重整、強度短暫維持或增強，進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣限制水氣的逸入逐漸減弱，進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯。

即使如此，吳德榮說，鳳凰環流所伴隨的「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅；以鳳凰颱風的結構而言，最強風雨未必出現在颱風中心附近，故其中心是否登陸、在哪登陸並非重點，過度強調反造成對風雨的誤判。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鳳凰外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部的降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區亦轉有明顯降雨；北、東雲多降雨，氣溫降、明顯轉涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天、12日鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而鳳凰雖在減弱中，其環流的西南風、對南部、中部仍先後帶來「豪雨」的威脅，且各地皆應慎防強風的發生。

吳德榮說，13日鳳凰持續減弱，天氣由南而北、先後好轉；14日鳳凰已遠離，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；15、16日各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。（編輯：方沛清）1141110