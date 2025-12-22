吳德榮：12/24起冷空氣增 高山耶誕有望降雪

（中央社記者張雄風台北22日電）氣象專家吳德榮表示，今天東北季風轉乾、明天減弱；預估24日起另一波東北季風南下，冷空氣增強，25日、26日零度線高度降低，3000公尺以上高山皆有零星飄雪的機率。

根據中央氣象署網站顯示，今天清晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉、名間鄉及苗栗縣公館鄉皆為攝氏12.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼，中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮表示，明天至24日上午東北季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，24日下午起至27日另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台灣偏涼微冷，中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。

吳德榮提到，25、26日零度線高度降低，3000公尺以上高山若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。（編輯：李淑華）1141222