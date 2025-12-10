吳德榮：13日起冷空氣南下 迎入冬首波大陸冷氣團
（中央社記者張雄風台北10日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹關西攝氏12.5度。氣象專家吳德榮表示，今明兩天天氣好轉，13日下午起冷空氣逐漸南下，14日晚間至16日清晨最冷，為入冬以來首波大陸冷氣團。
根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮12.5度，雲林縣古坑鄉、嘉義縣竹崎鄉皆為12.9度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明晚至12日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。
吳德榮說，最新歐洲模式模擬，13日下午起冷空氣逐漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；14至16日乾冷空氣南下，各地轉晴朗，14、15日白天偏涼、早晚很冷；16日白天起冷空氣減弱，氣溫回升。
吳德榮提到，預估14日晚、15及16日的清晨氣溫最低，最新模擬仍為入冬以來首波大陸冷氣團，本島平地將挑戰10度以下，模式仍會繼續微調，需持續觀察。（編輯：謝雅竹）1141210
