吳德榮：17日冷空氣南下 苗栗以北低溫探12度

（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮今天說，今明2天東北季風略增強，北台灣氣溫略降；15、16日氣溫回升；17日入秋以來最強冷空氣南下，苗栗以北平地低溫探攝氏12度左右，強度直逼大陸冷氣團。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風略增強，北部及東北部有局部雨，其他地區天氣好轉；北台灣氣溫略降、稍轉涼，中南部白天微熱早晚涼。

吳德榮提到，明天受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸、宜花偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，15、16日東北季風減弱，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨機率，北台灣氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，17日入秋以來最強的冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；18日迎風面逐漸轉乾，氣溫續降，18日晚至19日晨北台灣將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至15度左右，定義上仍屬「東北季風」、直逼「大陸冷氣團」，需注意保暖。

吳德榮表示，19日白天起至20日東北季風減弱，天氣穩定、氣溫逐日回升。（編輯：方沛清）1141113