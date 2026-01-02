吳德榮：2至4日低溫探7度以下 下週可能有寒流

（中央社記者黃巧雯台北2日電）氣象專家吳德榮說，今天至4日晨入冬最強冷空氣籠罩，預計本島出現7度以下平地最低溫，4日白天至5日傍晚冷空氣減弱，6日下午轉晴冷，強冷空氣緊接南下，有機會挑戰首波寒流。

根據交通部中央氣象署網站資料，截至上午8時22分，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣湖口鄉、新北市石門區攝氏9.6度，桃園市楊梅區9.7度。

氣象署已針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，今天上午至晚間局部地區可能出現10度以下氣溫（黃色燈號）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，迎風面雲多、背風面雲少，降水回波仍以迎風面較多，桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至4日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團（台北測站約降至11度）的機率最高，本島將出現7度以下的平地最低氣溫。

吳德榮指出，今天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東可能零星飄雨，北台灣整天寒冷，背風面晴時多雲，中南部早晚冷，提醒注意添衣保暖，而明天、4日各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低。

各地區氣溫部分，吳德榮表示，預計今天北部9至14度，中部11至21度，南部12至24度，東部11至23度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，4日白天起至5日傍晚冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷，5日晚間至6日上午，另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。

吳德榮表示，6日下午起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，再加上明顯的輻射冷卻，7日至10日在陽光下或不覺冷，白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫、並挑戰首波寒流（台北測站≦10度）的機率。

他提到，歐、美傳統動力模式或AI模式，模擬其影響的強度與時間，仍有差異，且持續調整，應審慎觀察，再作定論。（編輯：管中維）1150102