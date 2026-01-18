吳德榮：21日起連3天冷空氣盤據 平地低溫探8度

明晚起北台灣轉有雨，20日強冷空氣抵達，北台灣愈晚愈濕冷。（資料照片／ 王侑聖）





氣象專家吳德榮今天表示，明晚起北台灣轉有雨，20日強冷空氣抵達，北台灣愈晚愈濕冷，21至23日強冷空氣盤據，預估強度達強烈大陸冷氣團，平地低溫探8度左右，高山可望降雪。

根據交通部中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為台東縣東河鄉攝氏12.5度，台南市楠西區13.1度。

吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；白天北舒適南微熱，早晚涼。明晚起北台灣轉有雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，20日強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；21日至23日強冷空氣盤據，北台灣濕冷，中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨。

吳德榮表示，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站降至12度以下）的機率為最高，本島平地最低氣溫降至8度左右；24日起天氣西晴東偶雨，冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮提到，21日、22日3000公尺以上高山可望降雪；2000公尺左右在臨界條件，可能有固態降水（冰霰、霧淞），飄雪「可遇不可求」。

吳德榮表示，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱洛鞍將在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢。