吳德榮：24日晚間東北季風南下 迎風面短暫雨
（中央社記者張雄風台北23日電）根據氣象署網站，今晨平地最低溫為新竹關西13.1度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。
根據交通部中央氣象署網站資料，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏13.1度，花蓮縣光復鄉14.3度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨冷空氣強度與昨天類似，部分地區有輻射冷卻，各地區平地的最低氣溫約在14至17度。
吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空有零散雲層，東側海上有降水回波，各地無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率；明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫下降。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，25日下午起東北季風轉乾，26日東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，北台灣偏涼，中南部白天舒適早晚涼。
吳德榮表示，27日東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台灣氣溫略降；28日、29日東北季風再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。
吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，本週南海還有熱帶擾動發展，偏西進行，對台無影響。（編輯：管中維）1141123
