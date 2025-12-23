吳德榮：25日起冷空氣籠罩 平地探10度高山恐降雪

（中央社記者張雄風台北23日電）氣象專家吳德榮表示，最新模擬顯示，25至27日冷空氣略調強，有機會成為入冬以來第2波大陸冷氣團，本島平地最低氣溫約可降至攝氏10度，3000公尺以上高山有望降雪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨晴朗，因輻射冷卻較強，平地最低氣溫為新竹縣關西鎮11.8度，各地區平地最低氣溫約在14至16度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明天上午東北季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖，白天舒適微熱、早晚涼；明天下午冷空氣逐漸南下，北台灣變天、氣溫漸降。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，25至27日冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，有成為入冬第2波大陸冷氣團的機率；25至27日零度線（雪線）的高度，大約降至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖等高山，若水氣配合，則有零星飄雪的機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，28日季風漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升；29日各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。（編輯：李淑華）1141223