吳德榮：3日起冷空氣南下 北台灣探12度

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象專家吳德榮今天表示，明天東北季風影響、3日起冷空氣南下，北台灣平地最低氣溫約可降至攝氏12度；預測下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，對台無威脅。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為花蓮縣鳳林鎮攝氏15.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天東北季風影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降；3日起東北季風增強、挾冷空氣南下，桃園以北、東半部有局部短暫雨；4、5日水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台灣平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似，但北台灣明顯轉冷，應注意保暖；6、7日東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，各地氣溫回升。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱天琴在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢。最新歐洲模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。（編輯：李淑華）1141201