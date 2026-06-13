吳德榮：6/14、6/15西南部留意劇烈天氣

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）氣象專家吳德榮說，今天滯留鋒在北部海面，受西南季風影響，午後仍可能有強對流，明天、15日滯留鋒略往南移，西南部有劇烈天氣威脅，19至22日各地晴熱如盛夏。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天滯留鋒在北部海面，各地天氣略好轉、氣溫升，受西南季風影響，午後仍可能發生強對流，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、15日滯留鋒略往南移，挾不穩定的西南季風，迎風面西南部有劇烈天氣的威脅，其他地區也可能出現劇烈天氣的情況，應持續注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，16至18日滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，他提到，16日、17日仍在西南季風範圍內，迎風面易降雨、午後對流旺盛，18日西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

今年端午節連假自6月19日至21日為期3天，吳德榮指出，最新模式模擬顯示，19至22日太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。

至於6月中下旬是否可能有颱風發展，吳德榮表示，17日起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。（編輯：李錫璋）1150613