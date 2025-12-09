吳心緹挺范姜「行程大重疊」！甩姐妹粿粿「淡出王子幫」細節爆出

娛樂中心／綜合報導



范姜彥豐10月爆出妻子粿粿與「棒棒堂」人氣成員王子真實關係，目前依舊在確認離婚細節，面對公眾關心沒有在公開發聲，不過日前曾經於體能競技節目同樣「紅隊成員」之一女星吳心緹，就發文分享跟范姜彥豐等人一起出門化身「最甜大姐姐」的近況，引發網友討論，不少粉絲更好奇吳心緹與過去紅隊成員交情變化的現況，被挖出「這時間點」似乎是讓他漸漸淡出「王子幫」的關鍵分水嶺。





吳心緹超挺范姜彥豐「行程大重疊」！甩紅隊姐妹粿粿「淡出王子幫」時間點被挖

范姜彥豐10月爆出粿粿與王子關係，引爆社群討論。（圖／翻攝自IG＠zack_fanchiang（左）、＠meigo.c（右））

吳心緹11月29日於社群曬出自己與一群友人出遊畫面，與日前遭到《CTWANT》捕捉與范姜彥豐一行人出去玩行程相互吻合，吳心緹貼文提到自己「心軟綿綿」、「暖暖的」，出遊「被充滿電」，並曬出當天「黑白穿搭照」，吸引大批網友到場瘋看，留言：「真美麗！」、「真美真可愛」、「純白阿緹世界第一可愛」、「心緹姐姐的笑容有夠可愛我戀愛了小鹿亂撞」、「心緹好正」、「磁場相同，才會在一起，挺正義、愛善良」。

吳心緹超挺范姜彥豐「行程大重疊」！甩紅隊姐妹粿粿「淡出王子幫」時間點被挖

吳心緹PO文分享行程，讓大批粉絲留言稱讚「善良」。（圖／翻攝自IG@esther_xinti）

事實上，吳心緹於2021年參加體能競技節目之後，與同為紅隊的經理粿粿成為好姐妹，當年粿粿公開官宣與范姜彥豐關係之前，他早就知道好友的近況，隨著第三季胡釋安、王子加入紅隊，交友廣泛的王子就組成「王子幫」，吳心緹則因與胡釋安相處較密切而加入行列，時常與一群好友聚會，不過在與胡釋安沒有特別聯絡之後也逐漸淡出「王子幫」。

吳心緹超挺范姜彥豐「行程大重疊」！甩紅隊姐妹粿粿「淡出王子幫」時間點被挖

吳心緹交友圈變化也被挖出。（圖／翻攝自IG@esther_xinti）

