吳志中傳秘訪以色列 陸使館怒提交涉：反對建交國與台官方交往

有外媒近日引述消息報導外交部政務次長吳志中本月對以色列進行未公開訪問。對此，大陸駐以色列使館表示，一貫反對建交國與台灣進行任何形式的「官方交往」，已提出嚴正交涉，敦促以方恪守「一中原則」。

外交部政務次長吳志中。 （資料照／翻攝中華民國外交部網頁）

根據大陸駐以色列使館微信公眾號「以館為家」，使館發言人就「台灣當局外事部門官員竄以」發布答記者問。發言人聲稱，「台灣是中國的一個省，沒有什麽『外交部』。中方一貫堅決反對建交國同『中國台灣地區』開展任何形式的官方交往」。並稱使館已第一時間向以方提出嚴正交涉。

使館發言人又指，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中國與包括以色列在內的世界各國建立和發展外交關係的前提和基礎。中以建交公報中明確指出，「以色列國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

使館發言人強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是「中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線」。中方再次敦促以方切實恪守一個中國原則，糾正錯誤行為，停止向鼓吹台獨的分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中以關係大局。

《路透社》11日披露了吳志中秘訪以色列的消息。但消息人士拒絕透露吳志中此行會見了哪些人或討論內容，包括是否觸及總統賴清德10月宣布的「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。外交部則拒絕對此做出評論，強調台、以共享自由與民主價值，將持續務實推動涵蓋貿易、技術及文化等領域的互惠交流與合作，並歡迎更多互惠形式的合作。以國外交部則未回應置評請求。

