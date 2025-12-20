吳志中出席光明節酒會 讚猶太民族堅韌不拔精神

（中央社記者吳書緯台北20日電）外交部政務次長吳志中昨天出席駐台北以色列經濟文化辦事處所舉辦的光明節酒會。吳志中致詞指出，光明節歷史中「不滅之光」奇蹟，已成為猶太民族堅韌不拔精神的象徵，其鼓勵人們在艱困環境中仍持續不懈的能力，也啟發多數台灣人民。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中昨天晚間應台北以色列經濟文化辦事處邀請出席光明節酒會「Night of Light」，他致詞表示，隨著以色列與哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議，今年的光明節也更顯意義非凡，他也譴責近日發生在澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach），針對參與光明節慶祝活動民眾的恐攻事件，並向受害者與家屬表達關懷與哀思。

駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）致詞時表示，透過藝術與文化所凝聚的兩國人民情感，更能增進彼此理解，光明節是以色列最歡樂的傳統節慶之一，傳遞光在黑暗中仍能存在、創造奇蹟等意涵。

游瑪雅並感謝台灣對以色列的一貫支持，尤其雙邊關係近兩年更加深化，並期盼未來雙方能進一步深化在文化及各領域的交流合作。（編輯：翟思嘉）1141220