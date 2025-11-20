吳志中出席柏林安全會議提「每日堅守」政策 籲台歐共同抵禦威權

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中19日應邀出席第24屆「柏林安全會議」並發表專題演說。吳志中表示，台歐雙方應以「信任-科技-台灣」(Triple T)策略，推動半導體、AI及通訊等產業的合作，並提及「不是今天政策」(Not-today policy)與「每日堅守政策」(Every-day policy)，呼籲台歐雙方共同抵禦威權勢力之認知戰、資安攻擊、經濟脅迫與混合戰威脅，合作確保供應鏈安全與社會韌性。

歐洲重要大型安全會議「柏林安全會議」19日舉辦，外交部次長吳志中受邀出席，並以「跨洲民主防衛、透過台歐合作共築韌性與創新」(The Cross-continental Defense of Democracy: Building Resilience and Innovation through Taiwan-Europe Cooperation)為題發表專題演說。

吳志中表示，中國、俄羅斯、伊朗及北韓正藉機加強合作，形成威權聯盟，威脅自由貿易與民主制度，威權勢力的擴張橫跨印太與歐洲，顯示兩區域命運緊密相連；印太安全與歐洲和平不可分割，若民主國家在威權威脅前退縮，將導致「強權即公理」的局面，為維持穩定，各國應以實力建立嚇阻，並在軍事、供應鏈及社會層面培養韌性。

吳志中同時強調，台灣位居第一島鏈要衝，是區域安全的重要基石，更是全球科技供應鏈不可或缺的核心，台灣生產全球約7成半導體、9成5以上先進製程晶片，以及幾乎所有高階AI加速器晶片，是全球數位經濟的「穩定支柱」，台海若爆發危機，不僅將重創印太安全，更將使全球科技供應鏈中斷，引發二戰以來最嚴重的經濟與地緣政治衝擊。

吳志中也肯定歐洲近年對台的高度關注，包括歐盟近期於多個場合強調台海和平穩定攸關歐洲的直接利益，部分歐洲國家的海軍艦艇已多次通過台海或至印太參與聯合演訓，在過去4個月，部分歐洲國家已在印太區域內舉行逾15場大型軍演，顯示歐洲與印太安全正加速連結。

吳志中也指出，歐洲為台灣最大外國直接投資來源，台灣過去4年在歐洲的投資總額已超過過去40年的總和，台積電在德勒斯登設廠則象徵雙方深厚互信，台歐雙方應以「信任-科技-台灣」(Triple T)策略，推動半導體、AI及通訊等產業的合作。

吳志中也提出，「不是今天政策(Not-today policy)」，向威權行為者清楚表明台灣以實力維持和平的決心；以及「每日堅守政策(Every-day policy)」，向人民傳遞希望，每一天，都是以尊嚴、自由、有目的地生活的一天，將自由傳給下一代是我們的責任。

吳志中說，台歐雙方可設法共同抵禦威權勢力之認知戰、資安攻擊、經濟脅迫與混合戰威脅，合作確保供應鏈安全與社會韌性。

最後，吳志中呼籲，前人從戰爭廢墟中重建文明，而今天，這份責任落在我們肩上，當歷史再次來到十字路口，台灣選擇捍衛民主、強化韌性，並為全球穩定做出貢獻，歐洲也必須作出選擇，忽視台灣，將削弱歐洲自身世代捍衛的安全與價值，台灣與歐洲唯有攜手合作，才能維護現狀，並共同打造一個科技服務人類、以信任建立繁榮，以及自由、民主與人權永不落日的世界。

