吳志中密訪以色列 中國使館向以色列交涉

（中央社台北13日電）台灣外交部政務次長吳志中近日密訪以色列。中國駐以色列大使館發言人今天表示，中方一貫堅決反對建交國與台灣展開任何形式官方交往，已第一時間向以色列提出交涉。

路透社11日引述3名知情人士披露，時值台灣尋求和以色列在國防領域加強合作之際，吳志中近日曾赴以色列進行沒有公開行程的訪問。

中國駐以使館微信公眾號「以館為家」13日發布答記者問新聞稿，回應吳志中近期密訪以色列一事。

中國駐以使館發言人表示，中方一貫堅決反對建交國與「中國台灣地區」展開任何形式的官方交往。中國駐以色列使館已第一時間向以方提出嚴正交涉。

發言人還說，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中國與包括以色列在內的世界各國建立和發展外交關係的前提和基礎。中以建交公報載明「以色列國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

中國駐以使館指出「台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。中方再次敦促以方切實恪守一個中國原則，糾正錯誤行為，停止向鼓吹台獨的分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中以關係大局」。

路透社引述消息人士披露，吳志中近幾週曾前往以色列，時間發生在本月。

消息人士拒絕透露吳志中此行會見對象或討論內容，包括是否觸及總統賴清德於10月宣布、將會部分仿效以色列防空系統進行打造的多層次防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。

外交部拒絕評論吳志中是否曾訪問以色列。外交部在聲明中表示，「台灣與以色列共享自由和民主價值」，在諸如貿易、科技、文化等領域上，「將持續務實推動雙邊互利的交流和合作」，並且對更多「互利的合作形式」抱持歡迎態度。（編輯：楊昇儒/陳亦偉）1141213