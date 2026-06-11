吳志中接受歐洲媒體專訪 示警「中國若攻台也會影響到你們」

台灣外交部次長吳志中4月召開臨時記者會。（王侑聖攝）



歐洲新聞台（Euronews）旗下網站10日刊出外交部政務次長吳志中專訪內容，談論台灣「矽盾」如何重要到讓遠在另一端的歐洲，都無法忽視台海的政治緊張局勢。他指出，95%的最先進晶片在台灣生產，而台灣製造晶片的關鍵設備也來自歐洲，形成相互依賴關係。面對中國持續施壓，吳志中呼籲歐洲不要讓北京決定誰是朋友，建議雙方可以低調交流，建立長期友誼關係。

吳志中表示，每年有超過6萬艘貨櫃船通過台灣海峽；並估計，通過台海的貨櫃運輸量，是通過巴拿馬運河和蘇伊士運河貨櫃運輸量總和的3倍。他說，「你可以想像，如果中國攻擊台灣，甚至對台灣實施封鎖，全球利益將會受到多大的損害。」因此，他認為區域穩定是「全球共同的責任」。他示警，「如果中國攻擊台灣，法國、歐洲、美國與日本都會受影響。台灣會陷入可怕的局面，你們也會。」

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吳志中談台灣矽盾重要性 台海一出事全球都會受傷

台灣對於全球經濟之重要性，主要在於半導體，光是台積電就生產了全球超過90%的最先進半導體晶片，其製造技術對人工智慧（AI）、高效能運算、智慧型手機和軍事系統都至關重要。美國晶片設計大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週就表示，台灣是「全球最強的供應鏈」，也是「AI革命的核心」。

雖然美國和其他國家試圖扶植本土晶片製造業，但由於最先進製造技術需要幾十年時間來掌握，因此在短期內仍無法追上台灣。

吳志中表示，「全球約70%的半導體、95%最先進晶片，和100%用於AI的晶片，都是在台灣生產。」並補充，「在一平方公分，大概只有指尖大小的半導體裡面，空間非常小，但台灣人卻能在裡面放進超過100億個電晶體。這就是我們的技術實力，我們願意和民主國家分享這些技術，甚至是為了全人類的福祉而分享。」

台灣晶片藏著整個歐洲 吳志中稱台歐半導體相互依賴

除了歐洲需要台灣，台灣同樣也需要歐洲。台灣企業製造半導體所需的先進微影設備來自荷蘭；精密光學設備來自德國的蔡司（Zeiss）；工業氣體來自法國的液化空氣集團（Air Liquide）；而晶片設計工具則來自位於比利時魯汶（Leuven）的校際微電子研究中心（IMEC）。他說，「整個歐洲，都在那一平方公分的矽晶片裡面。」

台灣企業也正與歐洲展開合作並進軍歐洲市場。最近的例子是，台灣科技企業富士康（Foxconn）與法國科技公司泰雷茲集團（Thales）建立夥伴關係，合作領域涵蓋半導體與太空資料中心。

「別讓中國替你選朋友」 吳志中用婚姻比喻台歐關係

不過，吳志中認為，隨著台灣對國際夥伴愈來愈有吸引力，中國的焦慮也就隨之加劇，「中國感覺自己正在失去台灣，所以竭盡所能想把台灣奪回來。」他說，「我相信歐洲人正開始意識到，我們不能讓中國替我們決定誰是朋友。歐洲當然有權選擇自己的朋友，而選擇朋友並不一定意味著正式邦交。」

吳志中坦言要跟歐洲建立關係相當困難，「中國竭盡全力阻擋我們」。他說，「像台灣這樣重要的國家，照理說應該有機會以正常方式，和你們討論所有重要議題，但我們做不到，因此這件事自然很困難。」不過，「台灣與歐洲有越來越多機會，能以低調的方式進行交流和討論…我們可以想出各種各樣的模式來試圖合作。」

他強調，「台灣不需要宣布獨立。」而且台灣不是香港，因為台灣擁有自己的軍隊和外交政策。他還指出，「我們被迫維持一種非常艱難的平衡：一方面要捍衛我們的民主及生活方式，另一方面又不能過度挑釁中國」。

不過，吳志中並不是要求歐洲為台灣上戰場，而是尋求建立友誼而已。他說，「當你結婚時，你不會先問另一半願不願意為你而死。你是先建立關係，一起努力，然後自然而然會形成一股力量。」

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