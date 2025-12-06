吳志中接受法國美食節目專訪 團隊跑透全台深度開箱台灣美食！

法國節目主持人（左）來台深度開箱台灣美食，外交部政務次長吳志中（右）親自接待並接受團隊專訪。（外交部提供）

美食外交是台灣的文化強項，也吸引不少世界遊客前來體驗。而法國知名飲食文化節目《Très Très Bon !》主持人及製作團隊，更在近日專程來台拍攝台灣城市以及採訪美食文化，走訪台北、台南與宜蘭等地，以深入多元的角度呈現飲食多樣性；同時，外交部政務次長吳志中也接受團隊及法國在台協會專訪，向歐洲推廣台灣美食。

外交部今日表示，法國知名飲食文化節目《Très Très Bon !》主持人François-Régis Gaudry及製作團隊於本月3日至7日應邀訪台，探索並拍攝台灣城市以及採訪美食文化，以向法國及歐洲觀眾呈現台灣多元而深厚的飲食文化特色。外交部政務次長吳志中也於5日接受該團隊與法國在台協會專訪，並於會後設宴表示歡迎。

製作團隊此行走訪台北、台南與宜蘭，深入品味各地代表性料理，並拜會多位餐飲與飲食文化專家，包括知名主廚、茶農、食材職人與市場達人等；也在濱江市場、迪化街、萬華及台南老城區等地拍攝，從多重視角呈現台灣飲食文化的多樣性與深度。

吳志中表示，料理承載了歷史記憶、身份認同，以及米其林指南落地台灣所帶來的國際能見度。他強調，台灣夜市文化展現民主精神與社會活力，而多元飲食更是我國重要的文化軟實力，並期盼藉由本次採訪，能使歐洲觀眾從更廣闊且多元的視角理解台灣。吳志中也以日本拉麵的國際化為例，期許未來台灣也能孕育出具全球知名度的代表美食。

外交部說明，《Très Très Bon !》是法國Paris Première電視頻道最受歡迎的飲食文化節目之一，由知名美食評論家François-Régis Gaudry主持，內容涵蓋餐廳探索、街頭小吃、食材故事及地方飲食文化，在法國具高度收視率與文化影響力。本次台灣專題預定於2026年2月在Paris Première首播，向法國觀眾介紹台灣豐富而獨具特色的飲食文化。

