吳志中接受法媒專訪 強調先進晶片製程根留臺灣

記者吳典叡／臺北報導

外交部政務次長吳志中於10日接受法國媒體專訪，就全球供應鏈重組及臺灣半導體戰略地位提出分析。外交部今（12）日指出，吳志中於該專訪時強調，儘管中共軍事壓力不斷升高、全球供應鏈也面臨中斷風險，臺灣仍堅定維持「最先進」半導體製造技術留在國內，以確保我國在全球產業鏈中持續扮演「不可或缺」的核心角色。

吳志中於12月10日接受法國「法新社」（AFP）駐臺記者 Allison Jackson專訪，就全球供應鏈重組及臺灣半導體戰略地位提出分析。該專訪以「臺灣外交部次長表示將把『最先進』晶片製造留在國內」為題刊登，並獲多家國際主流媒體轉載。

吳志中指出，儘管中共軍事壓力不斷升高、全球供應鏈也面臨中斷風險，臺灣仍堅定維持「最先進」半導體製造技術留在國內，以確保我國在全球產業鏈中持續扮演「不可或缺」的核心角色。並強調，「我們會盡最大努力讓最尖端的技術根留臺灣，確保臺灣持續在半導體生態系中扮演關鍵角色。」

對於外界建議將晶片生產移出臺灣以分散風險的說法，吳志中表示，臺灣正逐步擴大全球布局，包括台積電在美國、日本及德國等地建廠，但海外投資「仍與臺灣緊密相連」。單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，「真正的解方，是防止戰爭發生。」

談及美國新政府可能採取製造業回流及關稅政策，吳志中指出，要在其他國家複製臺灣完整的半導體生態系極具挑戰，「因為臺灣擁有非常特殊的半導體製造文化。」他並強調，雖然台積電持續加大美國投資力度，但其最先進的製程與研發核心仍將留在臺灣。

吳志中表示，相信無論是美國或歐洲，若中共對臺發動攻擊，基於自身「國家利益」考量都會作出回應；而美國的利益與臺灣的利益在許多方面恰為一致，包括半導體產業、臺灣海峽的和平與航行自由等關鍵國家利益。並強調，臺灣不只是中共所單方宣稱的核心利益，同時更是美國的核心利益。