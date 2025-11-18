吳志中現身巴黎演說：台灣藉3大支柱應對中國威脅

（中央社記者曾依璇巴黎17日專電）外交部次長吳志中今天罕見出席巴黎智庫研討會，談到台灣憑藉3大支柱應對中國威脅，包括自我捍衛的意願、各國在亞太區域的軍事存在，以及國際支持台灣扮演正面角色。

法國戰略研究基金會（FRS）在巴黎拉美之家（Maison de l’Amérique Latine）舉辦研討會，由FRS研究員墨內（Simon Menet）主持，邀請吳志中和巴黎政治學院（Sciences Po）國際研究中心研究主任梅珍（Françoise Mengin）與談。

據信這是台灣外交部次長近10年首度出席巴黎公開活動。

吳志中說，台灣去年人均國內生產毛額（GDP）超越日本，今年預估超越韓國，同時是半導體產業領導者，伺服器出貨占全球8成，「在經濟和科學層面，台灣從未如此強大、在全球如此搶手」，但也從未受到中國如此大的威脅。

他表示，為了讓中國評估每一天都不是犯台的「好日子」，台灣正致力鞏固3大支柱。

一是大幅強化軍事能力，今年國防預算達200億美元，明年將占GDP的3.3%，並希望在2030年之前達到5%，「我們想向世界展現捍衛國家的強烈意願」。

二是全球大國軍事力量齊聚，向中國發出「必須維持現狀」的訊號；荷蘭、法國、英國、德國、土耳其等相繼派艦穿越台灣海峽，加拿大、紐西蘭、澳洲、美國、日本也經常派艦在這片海域航行，特別的是義大利也派遣航空母艦來到亞太地區與日本合作演練。

三是台灣發揮正面功能，並獲得國際社會支持；舉例來說，台灣早在2019年12月就針對中國流行傳播的病毒提醒世界衛生組織（WHO），但遭到漠視，而台灣及早實施邊境檢疫，是少數從未封城的國家。他說，很多台灣人生活在中國，較能理解當地發生的事，可在問題發生時迅速將消息傳遞出去，是一個很重要的角色。

吳志中強調：「我們認為，若維持這3大支柱，中國永遠無法攻擊台灣；但若有一根支柱倒下…那麼中國軍隊很快就會打過來。」

他指出，商界對台灣也很有信心，例如亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）等科技巨擘都決定在台灣成立資料中心，對這些大公司來說，任何風險都必須精確評估，因此他們認為台灣並無戰爭風險；另外，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）海外總部也決定進駐台北。

有關副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，吳志中回覆提問時表示，即便這次行程不是比利時或歐盟的正式邀請，也並非輕易就能成行。

他解釋，為了促成此行，須與比利時政府、歐盟、歐洲議會甚至途中轉機的德國政府協商，「所以這真的是非常、非常新的現象」；此外，外交部長林佳龍也首次造訪荷蘭、波蘭等歐洲國家，這種新動態是2016年之後的台灣政府帶來的結果，「也就是希望夥伴多樣化」，雖然美國、日本仍是最重要夥伴，但歐洲也愈來愈關鍵。

談到台灣在國際上的待遇時，吳志中感慨說道，台灣被稱許為優秀的民主國家，但在官方層面經常碰壁，「人們看到台灣發生的事，確信這套制度存在問題，因為台灣在各種國際制度被排斥的情況令人難以置信」。

他細數，中華民國國旗在奧運場館被禁，甚至在2024年巴黎奧運期間與侵略烏克蘭的俄羅斯、白俄羅斯國旗並列，令他深感失望；台灣不能參與世衛組織；台灣記者不能進入聯合國建築採訪；台灣還在各種文件上被加註「中國」，凡此種種，「我想現在有些人不太同意」。

他說，歐盟法規有「自成一類」（sui generis）的概念，既非國際法，也非國內法，而是專屬歐盟、新的法律形式；台灣也是「自成一類」，是一種新的國家生存形式，「我們擁有所有構成主權獨立國家的要素」，有自己的貨幣、軍隊、外交，在國際社會中有自己的生存方式。（編輯：張芷瑄）1141118