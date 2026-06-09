吳志中贈以色列代表外交獎章 (圖)

台股雖然在今（9）日迎來強勢大反彈，但由於上周四、上周五連續2個交易日的連續修正，加上本周一市場再度遭遇沉重賣壓而重挫，劇烈的股價波動已經引爆了市場資金鏈斷裂的連鎖反應。證券交易所與櫃買中心在今日盤後同步公告最新的重大違約交割案件，顯示有投資人因資金調度不及，在熱門電子股上出現集體違約的情況。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3 則留言