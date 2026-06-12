吳志中：九二共識是把台灣推向中國國內事務

吳志中呼籲台灣應融入國際體系，喊「九二共識」就是將台灣推向中國內部事務。（劉宇捷攝）

外交部政務次長吳志中今（12）日提及外媒稱史瓦帝尼傾中時表示，他認為背後有可能是中共在操作。他也接續強調，台灣越融入國際關係體系越安全；越是將議題推回中國的內部事務，對台灣越危險；例如談到「九二共識」這些，都是把台灣推向中國國內的事務。

面對爭議外媒《Swaziland News》報導，史瓦帝尼總理有意聽取美國經濟學者薩克斯之建議，與中國建交。其出處都來自這家接受中國資助並具特定政治立場的媒體，外交部政務次長吳志中認同，強烈懷疑背後有可能是中共在操作。

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他表示，我們跟史瓦帝尼各項合作都拓展到更多的經濟合作，我國的邦交國越鞏固，對於中國來講並不是好現象；因此中國現在企圖破壞台灣跟任何其他國家的邦誼，甚至包含經濟關係，他覺得都是可能的。

吳志中也強調，「台灣越融入國際關係體系，我們越安全；越被放入中國的國內事務，比如統獨等，實際上是對我們越危險」，因為我們就會變成中國的家務事；所以外交部很重要，就是怎麼樣避免台灣成為中國的家務事。

吳志中直言，談到「九二共識」這些都是把台灣推向中國國內的事務，這是我們外交部要極力避免的。他也希望國人可以了解，台灣越是在國際關係的架構下，我們越是安全，因為有一個現狀要維持。反之，用任何語言或任何方式把我們推回統獨的議題，推回中國的內部事務，就會變成中國可以自由解決他內部事務，這是對我們是最危險的。

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