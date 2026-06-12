吳志中：台灣愈融入國際愈安全 九二共識陷中國內政
（中央社記者吳書緯台北12日電）外交部政務次長吳志中今天表示，台灣愈融入國際關係體系愈安全，因為有現狀要維持，但若講統獨、九二共識等都是將台灣推向中國的國內事務，變成中國可以自由解決的內部事務，對台灣最危險。
吳志中下午出席索馬利蘭共和國駐台灣代表處開館儀式，館址由舊址內湖入駐天母使館特區，吳志中儀式後接受媒體聯訪。
針對台灣與非洲友邦史瓦帝尼邦誼，吳志中表示，台灣與史瓦帝尼的關係非常穩定，對史瓦帝尼的外交關係非常有信心，總統賴清德與外交部長林佳龍也都剛造訪史瓦帝尼。
至於是否和宏都拉斯復交，吳志中說明，這要去問宏都拉斯，台灣努力拓展各項邦交是事實，台灣愈是放在國際關係的架構，意思是台灣是國際架構的一部分，就會創造現狀，所以中國所有威脅都是破壞現狀。
吳志中表示，所以台灣愈是跟國際社會結合，像現在與索馬利蘭合作，與史瓦帝尼維持邦交，愈能維持國家安全，這也包含區域合作，像是世界各國來台訪問團比以前多非常多，這些都是透過外交維護國家安全、區域穩定的重要方式。
至於宏都拉斯仍積欠台灣新台幣上百億元的外債，吳志中表示，正在追討當中，就算不要談政治，即使是邦交國也一樣，如果涉及經濟、貿易等，「該歸還的都要歸還」。
媒體關切，設於南非的網媒「史瓦濟蘭新聞」（Swaziland News）先前發布錯假訊息稱駐史瓦帝尼大使梁洪昇涉嫌貪污，此次又報導稱史瓦帝尼考慮與中國建交，是否中國在背後操作。
吳志中表示，「我強烈懷疑是有」，因為台灣與史瓦帝尼合作，也拓展到經濟合作，對於中國不是好現象，因為代表台灣與邦交國愈來愈穩固，所以中國企圖破壞台灣與任何國家外交關係、經濟關係都有可能。
吳志中指出，台灣愈融入國際關係體系愈越安全，當台灣愈被放入中國的國內事務，比如統獨之類的事情，事實上對台灣愈危險，因為台灣就會變成中國的家務事。
吳志中表示，所以外交部很重要的事，就是避免台灣成為中國的家務事，所以談九二共識等，都是將台灣推向中國的國內事務，這要極力避免，希望民眾可以了解，台灣愈是在國際關係架構之下愈安全，因為有現狀要維持，可是如果將台灣以任何語言或方式，變成中國可以自由解決的內部事務，對台灣是最危險的。（編輯：蘇志宗）1150612
其他人也在看
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
史瓦帝尼建交中國？學者曝「幕後推手」來頭
[NOWNEWS今日新聞]史瓦帝尼為台灣在非洲唯一邦交國，近期卻傳出該國總理戴羅素（RussellDlamini）在經濟研討會中，邀請美國知名經濟學者薩克斯（JeffreySachs）提出政策建議時，...
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
白宮放鳥鄭麗文？作家曝「踩紅線」被一刀切
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
高雄澄清湖旁池塘出現大量魟魚 疑被人惡意棄養
南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導高雄澄清湖旁的一處池塘，被民眾發現，竟然一夕之間出現大量魟魚，懷疑是被人惡意棄養，動保處說會盡快移除，一旦查到是有人棄養，最高將可開罰15萬元。
54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
劉亦菲超仙原名曝光「原本不姓劉」！滿門菁英家世太驚人 網嘆：根本小說女主角
「神仙姐姐」劉亦菲近期因為家世背景再度掀起熱議。不同於演藝圈多數藝人，她是名副其實的滿門菁英，祖輩與父母都在頂尖領域卓有建樹，且四人都擁有個人百科詞條，家族底蘊相當深厚。
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
黃國昌「掉票」被金釵嫌棄？她當場開撕「怒砸1物」
政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...