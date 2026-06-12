吳志中：台灣愈融入國際愈安全 九二共識陷中國內政

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（中央社記者吳書緯台北12日電）外交部政務次長吳志中今天表示，台灣愈融入國際關係體系愈安全，因為有現狀要維持，但若講統獨、九二共識等都是將台灣推向中國的國內事務，變成中國可以自由解決的內部事務，對台灣最危險。

吳志中下午出席索馬利蘭共和國駐台灣代表處開館儀式，館址由舊址內湖入駐天母使館特區，吳志中儀式後接受媒體聯訪。

針對台灣與非洲友邦史瓦帝尼邦誼，吳志中表示，台灣與史瓦帝尼的關係非常穩定，對史瓦帝尼的外交關係非常有信心，總統賴清德與外交部長林佳龍也都剛造訪史瓦帝尼。

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至於是否和宏都拉斯復交，吳志中說明，這要去問宏都拉斯，台灣努力拓展各項邦交是事實，台灣愈是放在國際關係的架構，意思是台灣是國際架構的一部分，就會創造現狀，所以中國所有威脅都是破壞現狀。

吳志中表示，所以台灣愈是跟國際社會結合，像現在與索馬利蘭合作，與史瓦帝尼維持邦交，愈能維持國家安全，這也包含區域合作，像是世界各國來台訪問團比以前多非常多，這些都是透過外交維護國家安全、區域穩定的重要方式。

至於宏都拉斯仍積欠台灣新台幣上百億元的外債，吳志中表示，正在追討當中，就算不要談政治，即使是邦交國也一樣，如果涉及經濟、貿易等，「該歸還的都要歸還」。

媒體關切，設於南非的網媒「史瓦濟蘭新聞」（Swaziland News）先前發布錯假訊息稱駐史瓦帝尼大使梁洪昇涉嫌貪污，此次又報導稱史瓦帝尼考慮與中國建交，是否中國在背後操作。

吳志中表示，「我強烈懷疑是有」，因為台灣與史瓦帝尼合作，也拓展到經濟合作，對於中國不是好現象，因為代表台灣與邦交國愈來愈穩固，所以中國企圖破壞台灣與任何國家外交關係、經濟關係都有可能。

吳志中指出，台灣愈融入國際關係體系愈越安全，當台灣愈被放入中國的國內事務，比如統獨之類的事情，事實上對台灣愈危險，因為台灣就會變成中國的家務事。

吳志中表示，所以外交部很重要的事，就是避免台灣成為中國的家務事，所以談九二共識等，都是將台灣推向中國的國內事務，這要極力避免，希望民眾可以了解，台灣愈是在國際關係架構之下愈安全，因為有現狀要維持，可是如果將台灣以任何語言或方式，變成中國可以自由解決的內部事務，對台灣是最危險的。（編輯：蘇志宗）1150612