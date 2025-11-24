吳志中：台灣沒尋求跟日本簽定正式軍事同盟

外交部次長吳志中 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於日本首相稱「台灣有事」就是「日本有事」，成立安保體系下存亡危機狀態，國民黨立委黃仁質詢，台灣是否有意跟日本建立軍事同盟？外交部次長吳志中今(24)日說，「目前台灣並沒有尋求跟日本簽定正式的軍事同盟作法。」

外交部次長吳志中今日出席立法院外交及國防委員會專案報告，並於活動前受訪。

對於中日關係緊張，剛從歐洲訪問回國的吳志中表示，大家所知道，他剛從歐洲回來，去了布魯塞爾、法國、德國、去蠻多國家。基本上，大家對於是把重點放在中國外交官在日本的言詞，大家是覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回。不過當然降低衝突是很重要的。

至於是否會動武，他說，在歐洲這個地方是完全沒有提到這樣，所以他覺得現在以台灣看法，我們在國際上朋友越多越好，現在在歐洲確實是我們朋友真的越來越多，這次在柏林安全會議看到的。朋友多，他覺得最重要的事情是嚇阻戰爭爆發是最重要的事情。要是戰爭衝突爆發那一切都太晚了，所以最重要是嚇阻，嚇阻包含就是大家各方面的合作。

國民黨立委陳永康質詢時表示，跟日方溝通，建議用「台海有事」，不要用「台灣有事」說法。「台海有事」是戰略性議題，是中共出招，範疇沒有明確定義。「台灣有事」對中共來講是外力介入，變成管轄權、主權問題，就特別複雜。當「台海有事」會鏈結到南海、東海、朝鮮半島，台灣海峽每天通過貨櫃運輸量佔全球25%，經濟量在海線交通上佔全球15%，「台海有事」中國大陸也有事。中國大陸在長江外面的港口是全世界最大的貨櫃碼頭，吞吐量超過美國所有港口的總和。進出4730萬貨櫃，也佔中國吞吐量進口40%。如果「台海有事」，中國的一帶一路也受損，用這種方式來講，如果起衝突，大家都是輸家。

民進黨羅美玲質詢時也呼應陳永康剛剛提到「台灣有事」的講法。

日本防衛大臣小泉進次郎23日前往日本最西端、位於沖繩縣的與那國島視察時提到，日本當局正在計畫於距離台灣最近的與那國島，進行飛彈部隊的部署。

吳志中說，日本是主權獨立國家，日本對於保護自己領土安全有權力做它所有要做的事情。但這個也不能威脅到其他國家。與那國島離台灣很近，日本強化這地方軍事設施，有幫助於維護台海安全，所以「這個事情對於我們國家利益是有幫忙的。因為，日本對於台灣基本上是沒有領土的聲張跟敵意的。」

對於總統賴清德吃日本水產表達支持，國民黨立委黃仁質詢吳志中看法時，吳志中說，跟日本保持友好是1949年以來，歷任總統都是要與日本維持友好的國家利益。「不過，目前台灣並沒有尋求跟日本簽定正式的軍事同盟作法。」

黃仁也詢問，外交部是否藉此機會尋求日本承認中華民國的國家地位？吳志中說，長期而言，尋求中華民國正常的國家地位、廣泛為世界各國承認這絕對是外交部非常高的目標。以現在中國在習近平主政下，我們反而現在尋求中華民國的穩定、安全、和平是最重要的。很多目標是需要時間的。

不過，黃仁則認為，日本言論應該有所保守，不要刺激台海的緊張關係。

