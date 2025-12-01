吳志中：12個邦交國邦誼都很穩定

針對邦交國邦誼動態，外交部政務次長在11月28日下午錄影、今天(1日)上午播出的寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪裡表示，12個邦交國都很穩定。

我國在歐洲唯一邦交國教廷，吳志中回應主持人詢問時明確表示，在他任內不會斷交。

加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁11月27日舉行的國會選舉，現任總理龔薩福(Ralph E. Gonsalves)所屬聯合勞工黨輸給「新民主黨」，聖文森將換黨執政。外交部11月28日下午發出新聞稿祝賀聖文森順利完成國會大選，強調雙方建交44年以來邦誼篤睦，未來將在既有堅實基礎上加強合作，深化共榮互惠夥伴關係。

另外，南非政府片面要求我駐南非代表處遷出首都，吳志中坦言，台、斐關係目前至少還維持現狀，但「確實跟以前比起來，真的比較不好」；而南非政府想修改兩國在1997年達成的協議，吳志中指出，我方一直在與對方持續交涉，這將是個「漫長且痛苦」的過程。