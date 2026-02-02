吳忠信接掌高科大 四大藍圖打造教育新座標

全國規模最大的科技大學--國立高雄科技大學（以下簡稱高科大），2月1日於建工校區舉行第三任校長就職典禮。吳忠信特聘教授正式接掌校務，為這所肩負南臺灣發展使命的科技大學，揭開下一個關鍵篇章。面對高等教育與產業快速變動的新時代，吳忠信校長以「從心（MIND）出發」為治理主軸，提出「領航典範（Master）、創新無限（Innovation）、人才培力（Nurture）、夢創未來（Dream）」四大校務藍圖，為高科大定位新的教育座標，期許學校成為推動產業升級、引領國家前行的關鍵力量。

高科大新任校長吳忠信（右）獻花致贈卸任校長楊慶煜（左）。

就職典禮冠蓋雲集，教育部政務次長張廖萬堅、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市副市長羅達生，以及校友會與產官學界貴賓齊聚觀禮。卸任校長楊慶煜回顧八年來整併三校、穩健治理的歷程與成果，期許高科大在傳承中前行，正式迎向新局。

高科大第三任校長吳忠信發表就職演說。

吳忠信校長為國立臺灣大學環境工程學博士，曾赴美國猶他大學與新加坡大學擔任訪問學者，歷任高科大工學院院長、智慧機電學院代理院長、研發長與副校長等要職，橫跨教學、研究與行政，累積完整而深厚的治理經驗。

致詞中，吳忠信校長從「感恩」與「使命」談起。他表示，校長不只是一項職務，更是一份對學生未來、城市期待與國家發展的責任。在少子化衝擊、全球競逐與 AI 浪潮交織的時代，「頂尖」不再只是排名的競賽，而是選擇與城市、與國家走在同一條前進的道路上。未來，高科大將讓研究對準前瞻趨勢，讓人才走進產業關鍵位置，讓制度與城市發展、國家戰略緊密對齊，回應社會真正的需要。

高科大第四屆校友總會打造巨型匾額，祝賀第三任校長吳忠信就職。

吳忠信校長進一步指出，高科大生於南方、長於產業現場，是臺灣專業技術人才的重要搖籃。身處高雄 S 科技廊帶與「大南方新矽谷」的關鍵節點，高科大正站在產業升級與科技布局的第一線。半導體、智慧製造、人工智慧、淨零轉型等攸關臺灣全球競爭力的關鍵領域，將是學校下一階段的重要發展方向。同時，面對 AI 時代全面來臨，高科大也將推動 AI 成為校園的「共通語言」，成為高雄城市 AI 轉型的重要引擎。

高科大校長吳忠信（前排中）率領新任命的行政團隊共同合影。

因應多校區、多文化的組織特性，吳忠信校長表示，上任後將對內凝聚共識、盤點資源、整合團隊；對外則積極爭取政府資源、深化產業合作、拓展國際鏈結，匯聚城市與國家力量，推動高科大走向世界，為學校、為城市、也為臺灣，遞出一張具高度與信任感的學術名片。

從南方出發，與城市並肩。高科大以教育為根、以產業為場，讓大學走進真實世界，在時代浪頭上穩健前行，成為連結產業升級、城市發展與國家未來的關鍵力量。