吳忠信接掌高科大，四大藍圖打造教育新座標

國立高雄科技大學新任校長吳忠信，以「從心出發」為治理主軸，提出「領航典範、創新無限、人才培力、夢創未來」四大校務藍圖。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

國立高雄科技大學一日下午三時於建工校區舉行第三任校長就職典禮，新任校長吳忠信致詞表示，將以「從心出發」為治理主軸，提出「領航典範、創新無限、人才培力、夢創未來」四大校務藍圖，為高科大定位新的教育座標，期許學校成為推動產業升級、引領國家前行的關鍵力量。

吳忠信校長從「感恩」與「使命」談起。他表示，校長不只是一項職務，更是一份對學生未來、城市期待與國家發展的責任。在少子化衝擊、全球競逐與 AI 浪潮交織的時代，「頂尖」不再只是排名的競賽，而是選擇與城市、與國家走在同一條前進的道路上。未來，高科大將讓研究對準前瞻趨勢，讓人才走進產業關鍵位置，讓制度與城市發展、國家戰略緊密對齊，回應社會真正的需要。

吳忠信校長表示，上任後將對內凝聚共識、盤點資源、整合團隊；對外則積極爭取政府資源、深化產業合作、拓展國際鏈結，匯聚城市與國家力量，推動高科大走向世界，為學校、為城市、也為臺灣，遞出一張具高度與信任感的學術名片。

吳忠信校長為國立臺灣大學環境工程學博士，曾赴美國猶他大學與新加坡大學擔任訪問學者，歷任高科大工學院院長、智慧機電學院代理院長、研發長與副校長等要職，橫跨教學、研究與行政，累積完整而深厚的治理經驗。