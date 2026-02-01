吳忠信正式接掌高科大 宣示南方出發四大藍圖打造教育新座標

吳忠信正式就職高科大第三任校長。 圖：高科大/提供

[Newtalk新聞] 國立高雄科技大學今(1)日於建工校區舉行第三任校長就職典禮，特聘教授吳忠信正式接掌校務，為這所肩負南臺灣發展使命的全國規模最大科技大學，揭開下一頁關鍵篇章。面對高等教育與產業快速變動的新時代，吳忠信以「從心(MIND)出發」為治理主軸，提出「領航典範(Master)、創新無限(Innovation)、人才培力(Nurture)、夢創未來(Dream)」四大校務藍圖，為高科大定位新的教育座標，期許學校成為推動產業升級、引領國家前行的關鍵力量。

今天的就職典禮冠蓋雲集，教育部政務次長張廖萬堅、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市副市長羅達生及校友會與產官學界貴賓齊聚觀禮。卸任校長楊慶煜回顧8年來整併三校、穩健治理的歷程與成果，期許高科大在傳承中前行迎向新局。

吳忠信為國立台灣大學環境工程學博士，曾赴美國猶他大學與新加坡大學擔任訪問學者，歷任高科大工學院院長、智慧機電學院代理院長、研發長與副校長等要職，橫跨教學、研究與行政，累積完整而深厚的治理經驗。

吳忠信在就職演說中從「感恩」與「使命」談起。他表示，校長不只是一項職務，更是一份對學生未來、城市期待與國家發展的責任。在少子化衝擊、全球競逐與 AI 浪潮交織的時代，「頂尖」不再只是排名的競賽，而是選擇與城市、與國家走在同一條前進的道路上，未來高科大將讓研究對準前瞻趨勢，讓人才走進產業關鍵位置，讓制度與城市發展、國家戰略緊密對齊，回應社會真正的需要。

吳忠信進一步指出，高科大生於南方、長於產業現場，是台灣專業技術人才的重要搖籃，身處高雄 S 科技廊帶與「大南方新矽谷」的關鍵節點，高科大正站在產業升級與科技布局的第一線，半導體、智慧製造、人工智慧、淨零轉型等攸關台灣全球競爭力的關鍵領域，將是學校下一階段的重要發展方向；同時，面對AI時代全面來臨，高科大也將推動AI成為校園的「共通語言」，成為高雄城市AI轉型的重要引擎。

因應多校區、多文化的組織特性，吳忠信表示，上任後將對內凝聚共識、盤點資源、整合團隊；對外則積極爭取政府資源、深化產業合作、拓展國際鏈結，匯聚城市與國家力量，推動高科大走向世界，為學校、為城市、也為台灣遞出一張具高度與信任感的學術名片，從南方出發、與城市並肩，高科大以教育為根、以產業為場，讓大學走進真實世界，在時代浪頭上穩健前行，成為連結產業升級、城市發展與國家未來的關鍵力量。

