吳念庭快閃漢神巨蛋 號召民眾一起停讓、專心過馬路

記者鍾和風/高雄報導

為配合路口安全政策推動，公路局於12月28日下午在高雄市人潮聚集的漢神巨蛋舉辦「吳念庭路口安全快閃活動」，活動結合棒球應援，融入交通安全有獎問答，以輕鬆活潑方式，向民眾宣導「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」觀念，讓停讓觀念融入我們的日常生活。

公路局於12月28日下午在高雄市人潮聚集的漢神巨蛋舉辦「吳念庭路口安全快閃活動」。(圖/公路局提供)

公路局表示，本次快閃活動鎖定假日下午逛街人潮，特別設計「球場應援到路口」的情境，由球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊化身路口安全應援團，帶領現場民眾一起呼喊「路口不搶快，大家都平安」、「車輛先停讓，行人平安回本壘」等口號，將正確的用路行為包裝成朗朗上口的應援語，向用路人宣導為了彼此的安全，駕駛停讓不只為了行人，也為了我們愛的人，讓參與活動民眾在充滿棒球感的熱烈氣氛中，自然記住最重要的安全守則。

高雄市區監理所說明，期盼透過這樣貼近民眾生活快閃活動與民眾互動，把「停讓」及「專心過馬路」交通安全觀念深植民眾日常。

提醒用路人切勿邊開車 或騎機車時邊滑手機，行人過馬路也應加速通過，不要邊走邊滑手機，隨時注意路口隱藏的風險，才能平安到達目的地。駕駛請記住慢行和停讓的重要性，行人也要遵守交通規則，呼籲所有用路人與政府齊心一同打造安全的交通環境。