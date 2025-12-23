吳念庭快閃西門町 宣導車輛停讓、行人專心過馬路

（中央社記者黃巧雯台北23日電）中職台鋼雄鷹野手吳念庭受公路局邀請擔任路口交通安全大使，今晚赴西門町參加快閃活動，宣導車輛停讓，行人在路口專心通行，並以守備比喻用路人在路口責任，籲千萬別搶快。

交通部公路局與台鐵公司今天在台北車站舉辦強化路口安全宣導代言人暨影片發布記者會，邀請前職棒球員吳復連、台鋼雄鷹野手吳念庭這對父子檔，擔任路口交通安全大使，並在晚間前往台北市人潮聚集的西門町參加路口安全快閃活動。

公路局發布新聞稿表示，快閃活動鎖定下班與晚間逛街人潮，特別設計「球場應援到路口」的情境，由球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊化身路口安全應援團，帶領現場民眾一起呼喊「路口不搶快，大家都平安」、「車輛先停讓，行人平安回本壘」等口號。

同時，透過交通安全有獎問答，以輕鬆活潑方式，向民眾宣導「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」觀念，讓交通安全不只是宣導口號，而是生活中自然而然的行動。

公路局指出，吳念庭以「球員守備」比喻「用路人在路口的責任」，強調不搶快，就是替自己和家人多守住一分安全，提醒大家多加留意路口安全，用一次次的守備成功，換來每一趟旅程的平安返家。

公路局期盼，透過這樣貼近民眾生活快閃活動與民眾互動，把「停讓」及「專心過馬路」交通安全觀念深植民眾日常。

公路局呼籲，路口是交通事故最容易發生的地方，但只要駕駛人行經路口主動停讓，行人也專心過馬路，大家都遵守交通規則，就能大幅提升用路安全。（編輯：龍柏安）1141223