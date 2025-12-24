吳念庭應援路口安全快閃活動！現身臺北西門町號召民眾一起停讓、專心過馬路

為配合路口安全政策推動，公路局延續昨（23）日下午路口安全宣誓記者會熱度，緊接於晚間在臺北市人潮聚集的西門町舉辦「吳念庭路口安全快閃活動」，活動結合棒球應援，融入交通安全有獎問答，以輕鬆活潑方式，向民眾宣導「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」觀念，讓交通安全不只是宣導口號，而是生活中自然而然的行動。

公路局表示，本次快閃活動鎖定下班與晚間逛街人潮，特別設計「球場應援到路口」的情境，由球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊化身路口安全應援團，帶領現場民眾一起呼喊「路口不搶快，大家都平安」、「車輛先停讓，行人平安回本壘」等口號，將正確的用路行為包裝成朗朗上口的應援語，讓參與活動民眾在充滿棒球感的熱烈氣氛中，自然記住最重要的安全守則。

活動當晚球星吳念庭也現身與民眾近距離互動，以「球員守備」比喻「用路人在路口的責任」，強調不搶快的選擇，就是替自己和家人多守住一分安全，提醒大家多加留意路口安全，用一次次的守備成功，換來每一趟旅程的平安返家。



公路局期盼透過這樣貼近民眾生活快閃活動與民眾互動，把「停讓」及「專心過馬路」交通安全觀念深植民眾日常。公路局也再次呼籲，路口是交通事故最容易發生的地方，但只要駕駛人行經路口主動停讓，行人也專心過馬路，大家都遵守交通規則，就能大幅提升用路安全。

（圖片來源：交通部）

