吳念庭現身摩曼頓大立店開幕 助攻打造高雄運動品牌新聚落

▲台鋼雄鷹內野手吳念庭。

【記者 王雯玲／高雄 報導】世界棒球經典賽帶動台灣棒球熱潮持續延燒，球星與球迷間的距離也因此更加貼近。今年獲得中職打擊王的台鋼雄鷹內野手吳念庭，因其穩定的比賽表現與在國際棒球舞台上的知名度，近期備受球迷關注。在棒球討論度居高不下的氛圍中，吳念庭於今(20)日現身高雄大立，為摩曼頓Momentum大立店擔任開幕剪綵嘉賓，吸引大批粉絲到場支持。

摩曼頓Momentum為慶祝新店開幕，推出多項限定活動，包含消費滿額贈球星賓果卡，以及抽選與球星近距離互動的體驗。經過事前報名與抽選，10位幸運粉絲於開幕當日與吳念庭一起進行野球拳挑戰，而賓果卡連線則是緊張刺激，球迷都希望幸運兒是自己。活動中，吳念庭不僅親切教學野球拳規則，還逐一與粉絲合照、簽名，展現親和力，也讓球迷直呼「圓夢」。

大立A館的運動品牌版圖迎來全面升級，本季一次引進三大指標運動品牌的全新店型，包括高雄首度亮相的NIKE SPORTS M店型、全台百貨首家adidas HOME OF SPORTS門市，以及南台灣百貨首見的Momentum摩曼頓多品牌複合運動店，打造集結潮流文化與生活風格的全新運動零售聚落。透過全新的品牌組成、更年輕化的商品線與更具互動性的購物體驗，滿足高雄在運動時尚、機能穿搭與戶外生活領域不斷增長的消費需求，有望成為運動愛好者、潮流族群與家庭客全新的購物指標。（圖／記者王雯玲翻攝）