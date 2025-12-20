吳念庭現身高雄大立百貨 為運動品牌擔任一日店長

今年中職打擊王吳念庭，現身高雄大立百貨為運動品牌擔任開幕剪綵嘉賓暨一日店長。 圖：大立百貨/提供

[Newtalk新聞] 世界棒球經典賽帶動台灣棒球熱潮持續延燒，球星與球迷間的距離也因此更加貼近。今年獲得中職打擊王的台鋼雄鷹內野手吳念庭，因穩定的比賽表現及國際棒球舞台上的知名度，備受球迷關注。20日他驚喜現身高雄大立百貨，與高雄市政府副秘書長張家興、高市府運動發展局局長侯尊堯、摩曼頓總經理謝鼎亨、大統集團董事吳冠威、大統集團副總經理張銘池，共同為摩曼頓Momentum大立店擔任開幕剪綵嘉賓，吸引大批粉絲到場支持。

廣告 廣告

摩曼頓Momentum為慶祝新店開幕，推出多項限定活動，包含消費滿額贈球星賓果卡，以及抽選與球星近距離互動的體驗。經過事前報名與抽選，10位幸運粉絲於開幕當日與一日店長吳念庭一起挑戰野球拳；賓果卡連線則是緊張刺激，球迷都希望幸運兒是自己。活動中，吳念庭不僅親切教學野球拳規則，還逐一與粉絲合照、簽名，展現親和力，也讓球迷「圓夢」。

大立A館的運動品牌版圖迎來全面升級，本季一次引進三大指標運動品牌的全新店型，包括高雄首度亮相的NIKE SPORTS M店型、全台百貨首家adiadas HOME OF SPORTS門市，以及南台灣百貨首見的Momentum摩曼頓多品牌複合運動店，打造集結潮流文化與生活風格的全新運動零售聚落。

大立百貨表示，希望透過全新的品牌組成、更年輕化的商品線與更具互動性的購物體驗，滿足高雄在運動時尚、機能穿搭與戶外生活領域不斷增長的消費需求，有望成為運動愛好者、潮流族群與家庭客全新的購物指標。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南好young耶誕搖滾演唱會國內外卡司接力開唱 吸引15萬人次參加

遇隨機攻擊如何自保？ 林智鴻攜手五甲警宣導危機應變防身術

吳念庭(中)與球迷一起玩遊戲。 圖：大立百貨/提供