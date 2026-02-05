吳念真喜劇「人間條件八」 從中頭獎看家庭問題

（中央社記者趙靜瑜台北5日電）吳念真「人間條件八」凡人歌2023 年首演，創造多場完售紀錄，2025年獲邀前進新加坡華藝節巡演，2026年開春即將重返全台巡演，從中頭獎窺看家庭喜劇。

不同於過往「人間條件」系列偏向悲情的敘事角度，吳念真擔任編劇的這部作品以「庶民舞台、小人物視角」的喜劇呈現，描繪當代家庭最荒謬、也最真實的樣貌。

吳念真今天在記者會上表示，對退休的人來說，彩券可能是人生最後機會，看著老人家在彩券行拿筆勾號碼，做著強大的夢，「想完成一個人生最後的期待，思索可以做出的貢獻，那是很有趣的。」這齣戲雖然看起來是喜劇，但換個角度想也可能會是悲劇，非常符合「人間條件」。

「人間條件八」凡人歌劇情描繪陳希聖飾演的68歲廖明燦。退休多年，在家毫無存在感，為了證明自己「還有用」，每天固定買彩券，有一天真的中頭獎。金錢瞬間改變了他在家中的地位，卻也讓所有關係原形畢露，看似充滿喜劇氛圍的劇情，最終揭露每個人心中那份「被需要的渴望以及被愛著的動力」。

吳念真說，在劇中會看到即將老去的老人、看起來似乎理性卻無理的太太，其實每個家庭都有這樣的角色，「我想讓大家看一看，這就是每個人不願意承認的每個人自己的家，你以為看的是戲，但其實看的是自己的真實人生。」

吳念真「人間條件八」凡人歌將4月10日到19日在台北城市舞台，5月15日到17日在高雄衛武營歌劇院，7月17日到19日在台中國家歌劇院。（編輯：李亨山）1150205