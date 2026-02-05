吳念真拚威力彩9.6億 未開獎先分配獎金

綠光劇團5日舉辦《人間條件八》凡人歌記者會，主創團隊齊聚。（林淑娟攝）

綠光劇團《人間條件八》凡人歌2023年首演曾創多場票房完售佳績，今年將重返全台巡演，編導吳念真、執行導演吳定謙及主演陳希聖、王琄、楊麗音、林雨宣等人5日出席記者會。該劇劇情與中彩券頭獎後的家庭故事有關，吳念真透露，只要頭彩獎金超過5億，他就會去買，前兩天才被老婆提醒這期威力彩超過9.6億，他就花了300元去買兩張威力彩、兩張大樂透。

吳念真表示，以前買彩券都用孫子、兒子及自己的生日當號碼，後來多了一個孫子就很為難，太太曾問他：「為什麼只用你們3個的生日、沒有我的？」他笑說，「如果只能給我一次機會，數字一定要夠，要5億以上」，因為他常在心裡盤算若真的中獎，要捐助很多公益團體，連兒童心理治療也能實行。

他笑說，若中了頭獎也不會讓人家知道，前幾天太太還提醒他「如果你中獎的話，要給兒子去領，不然以後變成遺產很麻煩」，他才驚覺「對吼！即便中了，也不能自己去領」。

陳希聖則透露20多年曾中過大樂透第2期「五星」，賺了8萬多，時隔不久，又在澳門賭場的拉霸機中80多萬台幣，「我很早就領略到一夜致富，但繼續沉迷賭博的一定會傾家蕩產，那時過了幾天狂妄的財富自由，但繼續玩，一下子就沒了，那是人生中很特別的一小段時間，所以要勸誡大家不要沉迷賭博。」

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁日前離世，當年曾在《超級星光大道》第3屆被他提攜過的林雨宣感傷表示，雖然後來沒有互動，但她對小胖老師一直深懷感謝，「如果沒有他的話，我也不會在這裡。當時很多人都開玩笑『因為雨宣長得漂亮，所以小胖老師把她留下來』，確實是他跟小玲老師給了我滿多機會。」