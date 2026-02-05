吳念真看到「5億」就掏錢買彩券！妻要求中獎不能親自領

綠光劇團5日舉辦《人間條件八》凡人歌記者會，主演楊麗音（左起）、編導吳念真、王琄、陳希聖齊聚。（林淑娟攝）

綠光劇團《人間條件八》凡人歌2023年首演曾創多場票房完售佳績，2025年獲邀前進新加坡華藝節巡演，獲熱烈迴響，今年將重返全台巡演，編導吳念真、執行導演吳定謙及主演陳希聖、王琄、楊麗音、林雨宣、楊大正等人5日出席記者會。劇情是一個68歲的爸爸中彩券頭獎後的家庭故事，吳念真透露，只要頭彩獎金超過5億元，他就會去買，前兩天才被老婆提醒這期威力彩超過9.6億元，他就花了300元去買兩張威力彩、兩張大樂透。

吳念真表示，以前買彩券，都是用孫子、兒子及自己的生日當號碼，只是後來多了一個孫子就很為難，太太還曾問過他：「為什麼只有用你們3個的生日、沒有我的？」他笑說，如果獎金只有幾千萬他不買，「如果老天爺只能給我一次中獎機會，數字一定要夠，要5億以上，有錢做什麼事就有信心了」，因為他常在心裡盤算若真的中獎，有很多公益團體需要捐助，連一直很想做的兒童心理治療也能實行，「但其實心情滿矛盾的，每次買1張時，心裡另一個OS都是：怎麼會是你得？不可能。」

綠光劇團5日舉辦《人間條件八》凡人歌記者會，主創團隊齊聚。（林淑娟攝）

他笑說，如果中了頭獎也不會讓人家知道，前幾天太太還提醒他「如果你中獎的話，要給兒子去領，不然以後變成遺產很麻煩」，他才驚覺「對吼！即便中了，也不能自己去領」。他也提及，曾跟某企業大老闆去吃飯打球，球場桿弟在聊說那期獎金多少錢，大老闆問那是什麼，「我解釋說這期3億多，他居然說『打拚賺就有了』」。

陳希聖劇中飾演中了頭彩的退休爸爸，在家地位大不同，戲外的他，透露20多年曾中過大樂透第2期「五星」，賺了8萬多，時隔不久，又在澳門賭場的拉霸機中過80多萬台幣，「我很早就領略到一夜致富，但繼續沈迷賭博的一定是傾家蕩產，那時過了幾天狂妄的財富自由，但繼續玩，一下子就沒了，那是人生中很特別的一小段時間。所以要勸誡大家不要沈迷賭博」。

綠光劇團5日舉辦《人間條件八》凡人歌記者會，林雨宣（左三）與其他演員齊聚。（林淑娟攝）

吳念真表示，現代人從退休到告別人生這段垃圾時間愈來愈長，醫生都說得怪病愈來愈多、因為人活得愈來愈久，以前還沒得這些怪病就掛掉，所以從退休到離開的這段漫長時間要做什麼事，之前要先想好、不然真的滿無聊，要思考沒上班、睡到自然醒、吃完早餐要幹嘛，他看到很多歐巴桑歐吉桑會四處亂繞，「每個人都應該思索這段時間能幹嘛，找不到方向的話，這群人會很累」，至於他自己的退休規劃？「我不要變成被人討厭的老人家、要住嘴。好好看書，寫不好就看書，不要惹人討厭、不要批評」。

