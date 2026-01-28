吳念軒「肩膀直接著地」 一開始以為只是拉傷⋯痛到就醫才發現韌帶撕裂

《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，劇中邱思琹主動要吻上吳念軒，被對方明顯表情拒絕，讓她不管戲裡戲外都有些受傷。吳念軒表示，自己現實中從來沒有遇過這種狀況，「我自己也覺得很奇怪，我沒有被這樣告白過！」

吳念軒。（圖／小娛樂）

不過吳念軒笑說，國小畢業時流行滑蓋手機，當時在公車上他看到一位很漂亮的女生，便上前搭訕，「我可以留你電話當個朋友嗎？」結果被當場拒絕，他表示當下人很多，被當眾拒絕很糗，所以就提前下車了。

劇中吳念軒飾演刑警，他和蔡昌憲有激烈的對打戲，當時有一個重摔在地的動作，他的肩膀先著地，當下他並沒有覺得有太大問題，殺青後越來越痛，不過他以為只是拉傷，也沒有太注意，結果有一次跟朋友打羽毛球，他拍子就被他甩出去，他才發現傷勢有些嚴重，看了醫生後被診斷為韌帶、肌肉撕裂傷，復健了將近兩年才慢慢恢復。