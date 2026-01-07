吳念軒「裸上身」腹肌炸出！ 林佳辰也來演戲了！

網劇《那些你不知道的我》預告釋出，以「當紅偶像遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲」破題，網路輿論、刑事追查與情感裂縫交錯展開，節奏緊湊、懸疑感層層堆疊。找來傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、男團Ozone主唱林佳辰等演員。

傅孟柏。（圖／樂波時代）

傅孟柏在劇中身分成謎，預告僅短短幾句台詞，卻句句埋雷，從「不要老是把我當敵人」到「或許我才是你最好的朋友」，曖昧立場讓角色正邪難辨，也成為觀眾最大期待之一。吳念軒則圓夢演出刑警角色，不只情緒戲張力十足，還意外解鎖養眼畫面；首次演戲的林佳辰拋開偶像包袱，崩潰嘶吼的詭譎表現，讓導演也直呼驚喜。

吳念軒。（圖／樂波時代）

向來擅長刻畫情感細節的安竹間，這回將奇幻設定揉合懸疑推理，把青春題材推向更暗黑的邊界，直指「真相、信任與不為人知的傷痛」。當偶像光環被撕開、謊言與善意交錯，《那些你不知道的我》不只是一樁案件，而是一場關於人性的試煉。

林佳辰。（圖／樂波時代）

