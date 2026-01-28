吳念軒不舉數月才就醫 忍一年多才緩解
傅孟柏、吳念軒、邱偲琹、姜典、雷嘉汭、項婕如今為新劇《那些你不知道的我》造勢，戲裡飾演刑警的吳念軒因一場激烈動作戲重摔在地，導致右肩後三角斜方肌撕裂傷以及韌帶斷裂，他當下不知如此嚴重，竟忍到殺青才去就醫。
吳念軒戲裡演刑警，和蔡昌憲的動作戲因為張力十足，表示「受傷很自然」，因為自己拍戲蠻常受傷，當下拍完覺得手怪怪的，以為就是普通拉傷，結果殺青之後疼痛越來越明顯，最後不太能舉起，甚至拿東西都有問題，最後一次是打羽球要殺球時，發現不對勁，去就醫才發現事態嚴重，這一年多做了很多治療和復健，前陣子才好一點。
《那些你不知道的我》故事由邱偲琹飾演的當紅偶像遭到黑粉威脅作為開端，找來AI公司調查分析網路上可能的嫌疑者，姜典和雷嘉汭飾演兩位性格截然不同的 AI 公司菜鳥實習生，被指派和吳念軒飾演的刑警一起合作調查。
傅孟柏再次演出大魔王型的角色，他笑說：「蠻好的，找到自己生存的位置，反派很好玩。有更多空間，去塑造一個跟想像中不一樣的樣子，有更多空間，不會被故事綁架，有很多發揮。我還是有演一些好人。」
傅孟柏女兒1歲3個月，被問到近期育兒心情」他說：「回家開車越開越快，因為最近夜戲，想趕在她睡覺前回家。很開心也很疲勞，跟大家一樣，她最近會指向性講爸爸、媽媽，不要和要很清楚，可以溝通，蠻珍惜現在的。」也因為現階段幸福滿溢，他也開始思考，「我在想一個問題:怎樣可以超越珍惜當下，一眨眼就過了，儘管已經很珍惜，但一直在想怎麼辦？每天經歷都不一樣，覺得時間不夠，多出來的時間又想睡覺，我在思考怎樣可以拉長體驗。」
去年以《愛的奧特萊斯》拿下第57屆金鐘最佳新人的姜典，兩個月前傳出結婚，喜訊在微博傳開，他今首度現身，被問到此事，不置可否說：「主要聚焦在工作上，有好消息會跟大家分享。」
《那些你不知道的我》還有「國片破億吉祥物」蔡昌憲，以及超人氣男團Ozone主唱林佳辰特別演出，感動宣傳曲《不想忘的是…》由曾沛慈獻唱，金曲歌后彭佳慧演唱同名主題曲《那些你不知道的我》，1月30日起在LINE TV 及 MyVideo 首播。
